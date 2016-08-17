Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
Kale nagusiaren amaieran eta atzean
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Errege Bideko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1330
Kale nagusiaren amaieran eta atzean
Calzadilla de la Cueza (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: César Acero
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: César Acero
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: César Acero
Oharrak: Erromesaren menua 10 euroan. Taxi zerbitzua eta Jakotrans motxilak garraiatzeko zerbitzua Burgos eta Leonen apirilaren 1etik urriaren 31ra.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 16
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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