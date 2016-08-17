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Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

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Errege Bideko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
133
0
01 albergue de peregrinos de calzadilla

Kale nagusiaren amaieran eta atzean
Calzadilla de la Cueza (Palentzia)

979 88 31 87, 616 48 3 517

Aterpetxearen jabegoa: César Acero

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: César Acero

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: César Acero

Oharrak: Erromesaren menua 10 euroan. Taxi zerbitzua eta Jakotrans motxilak garraiatzeko zerbitzua Burgos eta Leonen apirilaren 1etik urriaren 31ra.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa Etapa 16

Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Errege Bideko aterpetxea

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