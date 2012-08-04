Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Sarsamarlepotik Enara bitarteko etapa
Ena
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Enako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
410
Ena
Ena. Riglos Haitzen Udalerria (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ramón Aso, Las Peñas de Riglos udalerriko alkatea
Oharrak: Giltzak Ramon Asoren etxean jaso behar dira, elizako plazara sartzeko eskaileren ondoko arkuan.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 13
Sarsamarlepotik Enara bitarteko etapa
km 25,2
Denbora 06H 40’
Zailtasuna HANDIA
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