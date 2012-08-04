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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Sarsamarlepotik Enara bitarteko etapa

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Enako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
41
0
Albergue de ena

Ena
Ena. Riglos Haitzen Udalerria (Huesca)

670 40 64 69

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ramón Aso, Las Peñas de Riglos udalerriko alkatea

Oharrak: Giltzak Ramon Asoren etxean jaso behar dira, elizako plazara sartzeko eskaileren ondoko arkuan.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Sarsamarlepotik Enara bitarteko etapa Etapa 13

Sarsamarlepotik Enara bitarteko etapa

km 25,2
Denbora 06H 40’
Zailtasuna HANDIA
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