Bide Primitiboa Aretoak Tineora
Elizako plaza, 6
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El Texu aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3070
Elizako plaza, 6
La Espina (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Roberto
Oharrak: Gosariak. Interneteko sarbidea, egongela, garbigailua eta lehorgailua. Erromesen eskura ere badituzte bizikletak, norbaitek paseatu nahi badu ere.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak