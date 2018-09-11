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Bide Primitiboa Aretoak Tineora

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El Texu aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
307
0
Albergue texu

Elizako plaza, 6
La Espina (Asturias)

603 751 906

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Roberto

Oharrak: Gosariak. Interneteko sarbidea, egongela, garbigailua eta lehorgailua. Erromesen eskura ere badituzte bizikletak, norbaitek paseatu nahi badu ere.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Aretoak Tineora Etapa 3

Aretoak Tineora

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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