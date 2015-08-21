Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
El Pozo kalea, 15
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El Serbal aterpetxea eta Ilargia
Konexiorik gabe erabilgarri
1800
El Pozo kalea, 15
Pieros (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mar Valvona
Oharrak: Gosari osoak eskaintzen dituzte: 4 €; bazkariak 6 €-tik aurrera eta afariak 10 €-tan. Fisioterapeuta bat dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 23
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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