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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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El Salto aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue el salto

Bide Bidea, z/g
Belado (Burgos)

669 415 636, 947 614 324

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: El Salto Luzazul, S.L.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: El Salto Luzazul, S.L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando eta Pepe

Oharrak: Turismo-aterpetxea, bizikleta bidezko bidaiarietan espezializatua, eta bizikleta-tailerra. Herrian bertan dago eta, aldi berean, naturaren erdian. Energia berriztagarriekin eta ur-ibilguekin, inguruan. Atseden hartzeko eta intimitatea izateko gela zabalak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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