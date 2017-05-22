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El Salto aterpetxea
Bide Bidea, z/g
Belado (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: El Salto Luzazul, S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: El Salto Luzazul, S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando eta Pepe
Oharrak: Turismo-aterpetxea, bizikleta bidezko bidaiarietan espezializatua, eta bizikleta-tailerra. Herrian bertan dago eta, aldi berean, naturaren erdian. Energia berriztagarriekin eta ur-ibilguekin, inguruan. Atseden hartzeko eta intimitatea izateko gela zabalak.
Bide frantsesa
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
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