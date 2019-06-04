Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
Kale Nagusia, 1
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El Peregrino aterpetxea (Orbaneja Riopico)
Konexiorik gabe erabilgarri
70
Kale Nagusia, 1
Orbaneja Rio Pico (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
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