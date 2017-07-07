Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Done Jakue bidea, 5
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El Peregrino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
620
Done Jakue bidea, 5
La Portela de Valcarce (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gervasio eta Sonia
Oharrak: Aterpetxetik aparte ostatua dago, banako logelak (25 euro) eta bikoitzak (35 euro) dituena. Done Jakue Bideko aterpetxe turistiko nagusi gisa katalogatua.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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