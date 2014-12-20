Zilarraren Bidea Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
Rosario kalea, 14
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El Miliario aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1050
Rosario kalea, 14
San Pedro de Rozados (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Conchita García
Oharrak: Gaztela eta Leongo Juntaren araudi berriaren arabera, aterpetxe honen kategoria Santiago Bideetako Turismoko Aterpetxea da.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 17
Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
km 28,0
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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