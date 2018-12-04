Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
Asturianos N kalea
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EL CUCO landa-turismoko etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Asturianos N kalea
Entrepeas (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Inés Llorente Arriaga
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Landa-turismoko etxea, izaera pribatukoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jabeak
Oharrak: Landa-etxe partekatua. 4 izar kategoria. Turismo Erregistro zk.: CyL49 / 000222
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 4
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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