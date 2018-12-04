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Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

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EL CUCO landa-turismoko etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Casa de turismo rural el cuco

Asturianos N kalea
Entrepeas (Zamora)

664245 298

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Inés Llorente Arriaga

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Landa-turismoko etxea, izaera pribatukoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jabeak

Oharrak: Landa-etxe partekatua. 4 izar kategoria. Turismo Erregistro zk.: CyL49 / 000222

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria Etapa 4

Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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