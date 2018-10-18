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Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa

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El Camino de Santo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue el camino de santovenia

1. or. nagusia
Antzara-santua

650733150

cambio [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Auzo-batzordea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Auzo-batzordea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elena Gutiérrez eta Rocío Ibáñez

Oharrak: Urte osoan irekita. Ordezko ibilbidea N-120 errepidetik, Castañares igarota

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Belorado - Agés etapa Etapa 11

Belorado - Agés etapa

km 27,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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