Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
1. or. nagusia
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El Camino de Santo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
1. or. nagusia
Antzara-santua
Aterpetxearen jabegoa: Auzo-batzordea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Auzo-batzordea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elena Gutiérrez eta Rocío Ibáñez
Oharrak: Urte osoan irekita. Ordezko ibilbidea N-120 errepidetik, Castañares igarota
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak