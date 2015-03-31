Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Ecce Homo baselizaren eskuinaldera 150 m, Astorgatik irtetean
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Ecce Homo erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3920
Ecce Homo baselizaren eskuinaldera 150 m, Astorgatik irtetean
Valdebzaharrak, Astorgako alkate (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Valdebanesko Auzo Batzordea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valdebanesko Auzo Batzordea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ramiro eta Martha
Oharrak: Bi eraikin ditu, bat gelekin eta beste bat jangela gisa, autozerbitzuko makina batzuekin, kafearekin, opilekin, edariarekin, janari prestatuarekin eta abarrekin. Masajista zerbitzua dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
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