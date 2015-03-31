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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Ecce Homo erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
392
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Albergue ecce homo

Ecce Homo baselizaren eskuinaldera 150 m, Astorgatik irtetean
Valdebzaharrak, Astorgako alkate (Leon)

620960060 (Nino), 626733658 (Ramiro), Martha (618445910)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Valdebanesko Auzo Batzordea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valdebanesko Auzo Batzordea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ramiro eta Martha

Oharrak: Bi eraikin ditu, bat gelekin eta beste bat jangela gisa, autozerbitzuko makina batzuekin, kafearekin, opilekin, edariarekin, janari prestatuarekin eta abarrekin. Masajista zerbitzua dute.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Ecce Homo erromesen aterpetxea

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