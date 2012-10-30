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Euskal Bidea Aguraindik Gasteizerako etapa

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Dulantziko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
19
0
Albergue de alegria

Ronzapil kalea, z/g
Dulantzi (Araba)

635 71 11 73 620 53 20 36

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Alegría-Dulantziko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alegría-Dulantziko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tullonium Kultur Elkartea

Oharrak: Tullonium Kultur Elkarteak Done Jakue Bidearen kredentzialak ematen ditu. Horretarako, Elkartearekin harremanetan jarri behar da posta elektronikoaren bidez edo 646094687 telefonora deituta.

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Aguraindik Gasteizerako etapa Etapa 5

Aguraindik Gasteizerako etapa

km 27,4
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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