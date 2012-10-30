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Dulantziko erromesen aterpetxea
Ronzapil kalea, z/g
Dulantzi (Araba)
Aterpetxearen jabegoa: Alegría-Dulantziko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alegría-Dulantziko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tullonium Kultur Elkartea
Oharrak: Tullonium Kultur Elkarteak Done Jakue Bidearen kredentzialak ematen ditu. Horretarako, Elkartearekin harremanetan jarri behar da posta elektronikoaren bidez edo 646094687 telefonora deituta.
Euskal bidea
Aguraindik Gasteizerako etapa
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