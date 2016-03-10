Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Lemos kondearen kalea, 23
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Dos Otito Marabedís aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
14500
Lemos kondearen kalea, 23
Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Adolfo Boado
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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