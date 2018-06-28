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Iparraldeko Bidea Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa

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Covi eta Peter erromesen etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Casa de peregrinos covi y peter

Las Corradas auzoa, 7 (El Salón taberna-jatetxearen atzean)
Cadavedo (Asturias)

660147 482

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Covadonga Sánchez del Pulgar

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa Etapa 23

Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa

km 23,9
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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