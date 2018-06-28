Iparraldeko Bidea Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa
Las Corradas auzoa, 7 (El Salón taberna-jatetxearen atzean)
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Covi eta Peter erromesen etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
650
Las Corradas auzoa, 7 (El Salón taberna-jatetxearen atzean)
Cadavedo (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Covadonga Sánchez del Pulgar
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 23
Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa
km 23,9
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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