Iparraldeko Bidea Etapa, Santanderretik Quevedara
Kexatua, z/g
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Clara Campoamor Erromesen Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
40
Kexatua, z/g
Requentadada-Polanco (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Polankoko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Gaur egun, El Puerto tabernaren jabeek kudeatzen dute
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Daniel
Oharrak: Izena eman, zigilatu eta giltzak jaso El Puerto tabernan.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 14
Etapa, Santanderretik Quevedara
km 41,4
Denbora 10H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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