Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Primitiboa La Mesa a Grandas de Salime etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Casa Sánchez aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
90
0
Albergue casa sanchez

El Salvadorrerantz, z/g (parkearen atzean)
Salimeko grandak

626 665 118, 985 78 11 50

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juan Magadan

Oharrak: Aterpetxearen ondoan bi apartamentu daude, 2-4 lagunentzat. Prezioa: 40 euro egunean apartamentu bakoitzeko.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
La Mesa a Grandas de Salime etapa Etapa 6

La Mesa a Grandas de Salime etapa

km 16,8
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi