Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Salmentak, 4
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Casa Molar aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1220
Salmentak, 4
Narongo salmentak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Venancio Fernández
Oharrak: Gosariak, menuak, plater konbinatuak eta ogitartekoak ematen dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 28
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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