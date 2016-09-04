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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Casa Molar aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Salmentak, 4
Narongo salmentak

696 79 45 07

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Venancio Fernández

Oharrak: Gosariak, menuak, plater konbinatuak eta ogitartekoak ematen dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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