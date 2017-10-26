Bide Primitiboa Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
Rúa da Chanca, 51
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Casa da Chanca aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
630
Rúa da Chanca, 51
Lugo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sara eta Jose Luis
Oharrak: 2016an eraberritutako etxe zaharra. Lau lagunentzako 3 logela dituzte. Gela bakoitzak bere bainugela du. Bide Primitibotik oinez eta hirigunetik 700 metrora.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 9
Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
km 30,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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