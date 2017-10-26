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Bide Primitiboa Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa

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Casa da Chanca aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
63
0
Albergue casa da chanca

Rúa da Chanca, 51
Lugo

648574300

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sara eta Jose Luis

Oharrak: 2016an eraberritutako etxe zaharra. Lau lagunentzako 3 logela dituzte. Gela bakoitzak bere bainugela du. Bide Primitibotik oinez eta hirigunetik 700 metrora.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa Etapa 9

Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa

km 30,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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