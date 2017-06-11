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Sanabriako Bidea Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa

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Casa Cerviño aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
154
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02 albergue casa cervino

Juan Seishatzos etorbidea, 45
Requejo (Zamora)

98062 05 05, 686 024 213

albergue privado [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisol Cerviño

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa Etapa 5

Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa

km 28,5
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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