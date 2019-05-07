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Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

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Carpe Viam aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
9
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Albergue carpe viam

Isidoro Salas kalea, 58
Santo Domingo de la Calzada

661 883 195

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos

Oharrak: Gela guztiek bainugela pribatua dute. Oheko arropa, eskuoihalak, bainurako gela...

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea Etapa 9

Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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