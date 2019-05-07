Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
Isidoro Salas kalea, 58
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Carpe Viam aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Isidoro Salas kalea, 58
Santo Domingo de la Calzada
Aterpetxearen jabegoa: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos
Oharrak: Gela guztiek bainugela pribatua dute. Oheko arropa, eskuoihalak, bainurako gela...
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 9
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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