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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Camyos aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
18
0
Albergue camynos

Vieja Nacional VI.a, 43. zk.
Ambasmestas (Leon)

629743124

@gmail.com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua. CAMYNOS, C.B.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Javier Maderuelo

Oharrak: Aterpetxeaz gain, CAMYNOS, C.B.-k logela bikoitzak ditu, bakarka erabiltzeko, bikoitzak eta kafetegi-jatetxea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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