Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa
A Devesa 20, 150 m Errolda, oinez
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Camiño do Sar aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
540
A Devesa 20, 150 m Errolda, oinez
Dodro, Erroldatik 150 m-ra
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fin eta Maria
Oharrak: Aparkaleku pribatua. Prezio bereziak 10 pertsonatik gorako taldeentzat.
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 5
Caldas de Reisetik Padronera etapa
km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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