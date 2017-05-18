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Camiño das Ocas aterpetxea
Beedeiro, z/g
Beedeiro - Bures (Arzúatik 5 km)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Susana Sesto
Oharrak: Aterpetxea Arzúa igaro da, A Peroxako herrixken eta Vellako tabernaren arteko desbideraketa batean, 32,5 km-tik Santiagora. Aterpetxeak taberna-kafetegia eta denda txiki bat ditu. Ez dute menurik ematen, baina gosariak eta ogitartekoak, sandwichak eta pizzak prestatzen dituzte. Pentsioa ere badu, gela bikoitzekin (prezioa kontsultatu).
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak