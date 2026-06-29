Iparraldeko Bidea Bilbotik Portugaleterako etapa
Jesus Galindez 1
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Bilboko aterpetxe berria
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Imagen: Albergue de Bilbao
Jesus Galindez 1
BILBO
Aterpetxearen jabegoa: Bilboko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bilboko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: 687 52 96 27
Oharrak: Bizkaiko Done Jakue Bideen Lagunen Elkarteak koordinatutako ospitalari boluntarioek egingo dute lan.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 8
Bilbotik Portugaleterako etapa
km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak