Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Kale Nagusia, 8
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Bideluze aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1720
Kale Nagusia, 8
Castildelgado (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Gárriz
Oharrak: Etxe zaharra erabat zaharberrituta. Gosari eta afarietarako jantokiko zerbitzua. Erromesentzat bakarrik. Erabili eta botatzeko maindireak, prezioan sartuak. Ez da maskotarik onartuko.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 10
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak