Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa
Bergando Negreira mendia
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Bergando aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Bergando Negreira mendia
Negreira
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aisialdia
Oharrak:
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 1
Santiagotik Negreirako etapa
km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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