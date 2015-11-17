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Belengo Ama Espiritualtasun Etxea
Leopoldo María de Castro, 6
Kondeen gurdia (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Espiritualtasun Etxea ez ezik, Santiago Bideen gaineko aterpetxea ere bada. Aterpetxeak baratzea eta landetxea ditu. Zerbitzatzen den janaria etxekoa da eta, gehienbat, etxekoa. Jatorduak erromes bakoitzarekin adosten dira. Erromesek, nahi izanez gero, Komunitatearekin otoitz egin dezakete.
Bide frantsesa
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak