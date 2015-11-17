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Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

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Belengo Ama Espiritualtasun Etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Casa de espiritualidad nuestra senora de belen

Leopoldo María de Castro, 6
Kondeen gurdia (Palentzia)

(+34) 979 880 031

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Espiritualtasun Etxea ez ezik, Santiago Bideen gaineko aterpetxea ere bada. Aterpetxeak baratzea eta landetxea ditu. Zerbitzatzen den janaria etxekoa da eta, gehienbat, etxekoa. Jatorduak erromes bakoitzarekin adosten dira. Erromesek, nahi izanez gero, Komunitatearekin otoitz egin dezakete.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa Etapa 15

Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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