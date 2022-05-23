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Iparraldeko Bidea Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa

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B&B aterpetxea Twin Pines Pilgrims Rooms

Konexiorik gabe erabilgarri
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B&B aterpetxea Twin Pines Pilgrims Rooms

Lekua Goimil Gaina – San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)

(+34) 635 959 047

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Daniel eta Karina

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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