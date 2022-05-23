Iparraldeko Bidea Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
Lekua Goimil Gaina – San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
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B&B aterpetxea Twin Pines Pilgrims Rooms
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Lekua Goimil Gaina – San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Daniel eta Karina
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 32
Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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