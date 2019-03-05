Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
Kale Nagusia, 46
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Baztango Etxea aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Kale Nagusia, 46
Uterga (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Federico Eliceche, María Moreno
Oharrak: XIX. mendeko etxea erabat eraberrituta dago.
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