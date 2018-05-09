Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
San Roke kantoia, 9
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Arroyos aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
29740
San Roke kantoia, 9
Melide (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua, alokairu-erregimenean
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andrea Figueiras
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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