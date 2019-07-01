Zilarraren Bidea Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
La cuesta kalea, zk.g.
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Annalena El Carrascalejo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
450
La cuesta kalea, zk.g.
Karrascalejo
Aterpetxearen jabegoa: El Carrascalejoko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua, lizitazio bidez
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Agustina
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 9
Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
km 36,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
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