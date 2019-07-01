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Zilarraren Bidea Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa

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Annalena El Carrascalejo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
45
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Albergue annalena el carrascalejo

La cuesta kalea, zk.g.
Karrascalejo

618979583

albergue.elcarrascalejo@gmailejo

Aterpetxearen jabegoa: El Carrascalejoko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua, lizitazio bidez

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Agustina

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa Etapa 9

Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa

km 36,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
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