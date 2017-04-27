Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
Olabe auzoa
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Andiketxe aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
190
Olabe auzoa
Mendata
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borja
Oharrak: S. XVII. bidea bidearen oinean dago, bi terrazarekin, lorategia eta chill out eremua. Bertako baratzearen edo bertako ekoizleen produktua erabiltzen da.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 5
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak