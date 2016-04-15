Zilarraren Bidea Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata
Puerto de la Cruz kalea, z/g.
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Almadén de la Platako "Vía de la Plata" gazteentzako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1380
Puerto de la Cruz kalea, z/g.
Almadén de la Plata (Sevilla)
Aterpetxearen jabegoa: Almadén de la Platako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Almadén de la Platako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nieves Cepeda
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 3
Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata
km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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