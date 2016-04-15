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Zilarraren Bidea Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata

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Almadén de la Platako "Vía de la Plata" gazteentzako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
138
0
Albergue juvenil de almaden

Puerto de la Cruz kalea, z/g.
Almadén de la Plata (Sevilla)

651 070 813 (aterpetxea), 954 73 50 82 (Udaletxea)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Almadén de la Platako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Almadén de la Platako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nieves Cepeda

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata Etapa 3

Castilblanco de los Arroyos - Almadén de la Plata

km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Almadén de la Platako "Vía de la Plata" gazteentzako aterpetxea

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