Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Callizo Pelaires kalea, 3
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Agora hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
330
Callizo Pelaires kalea, 3
Lizarra (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Adri, Alfonso eta Puy (hizkuntzak: gaztelania, ingelesa eta frantsesa).
Oharrak: Litera guztiak pribatutasuna emateko diseinatutako moduluak dira, eta gortina, argia, entxufea eta armairutxo txiki bat dituzte.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak