Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Logoso, 8
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A Pedrá pentsioa
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Logoso, 8
Dumbria
Aterpetxearen jabegoa: Mónica Caamaño Maceiras
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Manuela Maceiras Fernandez
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuela Maceiras Fernandez
Oharrak: Check in 13:00-20:00
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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