Vuit en Poladura de la Tèrcia

Autor: Manolito

Lloc: Camino d'El Salvador

Data: 21 d'octubre de 2014

Comentari de l’autor/a:

Nota: no deixa posar camí del Salvador, que és on està treta la foto. En ella es pot veure a Nora, Eugenia, Rut, Frances, Manolo, Vicente, Pablo, i Senyals, reposant calorias per a la dura etapa de l'endemà, pel port de Pallers. Gràcies amics per la vostra companyia. Ultreia.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons