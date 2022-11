Un dia més del Camí

Autor: Juan Carlos

Lloc: Grandas de Salime

Data: 22 de maig de 2014

Comentari de l’autor/a:

Va ser un dels dies mes duros del Camí Primitiu, vam tenir un temps dolent. Pluja, fred, vent, i al final de l'etapa calor, comencem a les 7 del matí, com tots els dies. I arribem a les 5 de la tarda, ja que el meu germà va voler fer 2 etapes en una per avançar un dia. 40km, però bé, va ser una bona experiència fer el camí de Sant Jaume, va anar el meu primer camí, la sort que tènia que anava amb el meu germà, que ja porta varis. Un consell que dono aquells que ho ho van fer per primera vegada, és fer-ho al costat d'algú que ja ho hagi fet, l'experiència dels quals ho han fet val moltíssim, i preparar-se fisicamente, doncs sinó es pot fer molt dur, el meu germà em comentava que el Primitiu ha estat el més dur que havia fet, i el va fer el Francès, el Portuguès, l'Inglés. En aquesta foto estàvem pujant un de moltes muntanyes que hi ha a Astúries. Pura naturalesa. Gens més. Us animo al fet que ho feu, una abraçada a tots.

