Autor: Andrés

Lloc: Començo de pujada a Jaizquíbel

Comentari de l’autor/a:

En sortir del monestir de Guadalupe, aquest senyal ofereix la possibilitat de travessar Jaizquíbel vorejant el seu vessant ("els altres pelegrins") o pel seu alt ("pelegrins alpinistes"), una mica exagerat això últim. Es gaudeix moltíssim més si s'opta per fer-ho per la part més alta, que no és tan dura com semblen voler insinuar. Si per ventura el principi, fins a arribar a la primera torrassa, amb prou feines 10 minuts de pujada. El paisatge per a dalt mereix moltíssim la pena.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons