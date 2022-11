Autor: Verónica Hernández

Lloc: Lavacolla

Data: 16 d'agost de 2013

Comentari de l’autor/a:

Una nit diferent, en un hostal per necessitat que no hi havia ni un alberg disponible, però en un poble proper a Muntanya de Goig, súper agradable i tranquil. Això sí, en la parroquía, per alguna raó que desconec, no ens van segellar les credencials.

