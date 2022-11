Autor: Marcos Freijeiro

Lepoeder

3 d'abril de 2013

Desoïm les ordres de no passar per la ruta de Napoleó. Això va ser el que ens trobem, la millor etapa de la nostra vida. Això sí, portàvem GPS a més de bona preparació. No recomanable si no estàs estàs acostumat a fer etapes de 40 quilòmetres perquè si la situació es complicava, havíem de tornar per on havíem vingut.

