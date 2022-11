Teruel existeix

Autor: Manolito

Lloc: Albergui del Burgo Ranero

Data: 5 d'abril de 2013

Comentari de l’autor/a:

Com que si existeix Teruel? D'això dono fe jo. I quin maca la família que va dormir aquí. 'Bicicleteros els tres i ell de masclista gens, doncs ell feia de fogonero, lampista i transportista. Els recordaré com a tots els que estan passant aquests dies per aquest Camí de fraternitat.

