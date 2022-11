Autor: María José

Lloc: Albergui Ferramenteiro (Portomarín)

Data: 19 de maig de 2015

Genials. No hi ha paraules. Que s'acordin de tu d'un any a un altre... i que s'acomiadin ja en la llitera amb un fins aviat... com a casa! Seguiu així... tornarem tantes vegades com fem el camí. Van tres i seguirem repetint.

