Autor: Manuel Mallo

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 1 de maig de 2013

Comentari de l’autor/a:

Inoblidable sorpresa per al meu aniversari organitzada per Pili, l'Hospitalera. Gràcies, Eskerrik asko Grazie, Merci, Thanks, Dank, C... a Pili i els pelegrins.

