SOLIDARITAT pelegrina

Autor: Manolito

Lloc: Albergui ALTAMIRA (Bilbao)

Data: 20 d'octubre de 2016

Comentari de l’autor/a:

Acabada la campanya en els albergs municipals de Markina, Larrabetzu, Lezama, Altamira-Bilbao i Pobeña; toca distribuir el romanent dels donatius que han anat deixant els pelegrins, atesos pels HOSPITALEROS voluntaris de l'Agrupació i que han participat desinteressadament de maig a octubre. Serveixi com a petit exemple aquest lot de productes que, assessorats per les Assistències Socials de l'Aj., es distribuiran avui mateix entre les famílies necessitades. Gràcies en nom de l'Agrupació Hospitaleros Bizkaia, als Aytos. col·laboradors, als Pelegrins, als Hospitaleros, mitjans de comunicació (web consumer i uns altres), veïns dels albergs, etc. "BON CAMÍ"

