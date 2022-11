Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Portugalete

Data: 17 de juliol de 2014

Comentari de l’autor/a:

És el bé que té ser hospitalero voluntari, i és que convius amb gent simpàtica i agradable que, agraïts per la teva labor, et demanen treure's una fotografia, encara que sàpiguen que és possible els trenquis la càmera.

