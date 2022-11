Simplement magnífiques

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 18 de setembre de 2017

Comentari de l’autor/a:

Avui m'he sentit per uns moments molt joiós, doncs m'he trobat acompanyant a l'hospitalera Mariane, a les pelegrines: Carlota, Julia, Clara i María, que no les va importar entonar unes cançons, malgrat venir cansades de caminar. La seva alegria fa que els voluntaris ens sentim com en la glòria. No canvieu i seguir sent tan jovials i alegrant als quals us envolten a qualsevol moment i lloc. Gràcies

