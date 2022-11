Silvana joiosa

Autor: Manolito

Lloc: Platja La Sorra / Pobeña

Data: 27 d'agost de 2013

Comentari de l’autor/a:

Sorprès de la capacitat de superació que tenen algunes persones. Silvana, malgrat tot, sap lluitar contra els inconvenients, i sap sofrir, reir i emocionar-se (un encant de pelegrina). Bon caminar i gràcies per ensenyar-me una mica del que ha de ser el caminar per aquesta vida. BON CAMÍ PER ALLÀ ON VAGIS.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons