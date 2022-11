Senzillesa i amistat

Autor: Manolito

Lloc: De Laredo a Santoña

Data: 6 d'agost de 2017



El CAMÍ no està mancant bona gent, però hi ha dues noies de Corea que es pot dir que són un exemple de senzillesa i simpatia. Sempre procuren molestar el menys possible i clar, tots els hospitaleros de l'Agrupacion de Bizkaia, se senten orgullosos d'haver-les tingut descansant en Markina, Lezama, Bilbao i Pobeña. Gràcies pel vostre bon fer i que tingueu un feliç peregrinar per la vida. Bon Camí.

