Sant Joan d'Ortega de pena

Autor: Salvador Martínez Saura

Lloc: Claustre

Data: 19 d'agost de 2013

Comentari de l’autor/a:

Aquest any he fet el trajecte Logronyo-Burgos. Dilluns passat passem per Sant Joan d'Ortega amb gran expectació en passar per un alberg que havia estat monestir. Em va cridar l'atenció que la guia d'Eroski recomanés finalitzar l'etapa en Agés i no en Sant Joan d'Ortega.

La nostra sorpresa va ser trobar a un hospitalero gens hospitalari (parlava amb el mòbil des que arribem fins que ens vam ser mitja hora després), ens va posar el segell sense mirar (i en el lloc equivocat) i molt sec després d'uns altres tan amables com l'hospitalero de Nájera.....

I l'alberg pitjor. Descurat, desordenat, els matalassos deformats i un poble sense serveis.

Us animo a tots a seguir fins a Agés com recomana la guia i provar l'Alberg Sant Rafael.

