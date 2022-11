Autor: A. Romero Espinar

Lloc: Després de Melide

Data: Novembre de 2013

Fa molts anys que no s'utilitza com a safareig, però sempre que pas per algun d'ells em ve a la ment aquells anys en què la meva mare i totes les dones de l'època rentaven la roba i els nens jugàvem pels camps dels voltants.

